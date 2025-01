Die vollständige Liste der Teams, die an der IEM Katowice teilnehmen, wurde bestätigt

HQ

Kattowitz ist zu einem absoluten Fixpunkt in der Welt der kompetitiven Counter-Strike geworden, da die ESL seit Jahren die besten Teams und Spieler für ein Großereignis in die polnische Stadt zurückbringt. Dies wird auch im Jahr 2025 der Fall sein, mit einem Intel Extreme Masters -Turnier, das in einigen Wochen beginnen und Anfang Februar enden soll.

Vor diesem Hintergrund hat die ESL nun die vollständige Liste der Teams bestätigt, die an dem großen Turnier teilnehmen und daran teilnehmen werden. Acht der größten Teams haben sich direkt für die zweite Phase qualifiziert, während weitere 16 Teams in Stage 1 gegeneinander antreten müssen, in der Hoffnung, einen von acht zusätzlichen Stage 2 -Plätzen zu ergattern. Bei den qualifizierten und eingeladenen Teams handelt es sich um Folgendes:

Teams der Phase 1:



Team Liquid



Furia



PaiN Gaming



MiBR



3D Max



Ewige Wut



Gamer Legion



Kompliziertheit



SÄGE



GROß



FlyQuest



Astralis



Wildcard-Spiele



Virtus.pro



Imperial FE



Heldenhaft



Teams der Phase 2:



G2 Esports



Teamgeist



Die MongolZ



Vitalität des Teams



FaZe Clan



Mouz



Natus Vincere



Team Falken



Die IEM Katowice beginnt am 29. Januar und endet am 9. Februar, wenn der Preispool von 1 Million US-Dollar ausgezahlt wird.