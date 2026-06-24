Eine virale Theorie besagt, dass während des WM-Spiels Brasilien gegen Schottland heute Abend ein außerirdisches Raumschiff erscheinen wird

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Brasilien und Schottland spielen heute Mittwoch, den 24. Juni (um 00:00 Uhr MES, 23:00 Uhr BST), in einem Gruppenspiel bei der Weltmeisterschaft in Miami gegeneinander aneinander, während gleichzeitig ein Spiel zwischen Marokko und Haiti stattfindet. Brasilien kämpft um die Gruppenführung, während Schottland versuchen wird, zu gewinnen, um sich für das Achtelfinale zu qualifizieren.

Dieses höchst ungewöhnliche Spiel (seit 1974 gab es nur fünf weitere Spiele zwischen Brasilien und Schottland, das letzte 2011, von denen Brasilien vier gewann und ein Unentschieden endete) ist unerwartet viral geworden, weil eine Theorie besagt, dass während des Spiels... Ein außerirdisches Raumschiff wird ankommen.

Die Theorie stammt von Vó Bahiana, einem brasilianischen Spiritisten und selbsternannten Hellseher und Hellseher, der über 23 Millionen Follower auf Instagram und TikTok hat. Tage vor dem Match postete sie, dass sie zweimal von einer Alien-Invasion und einer Massenentführung geträumt hat, die während des Matches beginnen wird. "Ich muss dir sagen, dass ich wieder davon geträumt habe, dass Außerirdische das Fußballfeld in Miami überfallen. Und ich habe deutlich gesehen, wie die Spieler vom ersten Schiff, das ankam, weggetragen wurden", sagte Bahiana im Social-Media-Clip mit Tränen in den Augen.

Sie behauptete auch, dass sie im zweiten Traum im Raumschiff war, das "voller Knöpfe und voller Schichten, als könnte man hindurchgehen", und viel Schmerz und Weinen gesehen habe, weshalb sie glaubt, dass es sich um einen Angriff handelt.

Stunden vor dem Anpfiff posten viele Memes und KI-generierte Videos, die zeigen, wie Vinícius und Neymar entführt werden. Sogar der Miami International Airport erließ eine "offizielle Luftraumbeschränkung aufgrund von Berichten über ungewöhnliche Luftaktivitäten in der Region".

Andere weisen darauf hin, dass der Film The Tomorrow War aus dem Jahr 2021 auch den Beginn einer Alien-Invasion während eines Brasilien-gegen-Schottland-Spiels zeigte, das theoretisch während der Weltmeisterschaft 2022 stattfand...

Brasilien gegen Schottland beginnt in wenigen Stunden um 00:00 Uhr MESZ, 23:00 Uhr BST. Wenn wirklich Außerirdische über dem Miami-Stadion auftauchten, werden wir das alles in unserem World News-Bereich abdecken.