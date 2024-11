Die virale Szene aus Luis Enriques Dokumentarfilm erinnert an Mbappes Probleme mit Real Madrid: "Michael Jordan hat verteidigt wie ein Motherf****r".

HQ

Kylian Mbappé ist nach seinen schlechten Leistungen mit Real Madrid gegen den FC Barcelona und den AC Mailand in Frage gestellt: Der Stürmer passt sich nicht gut an den Kader von Real Madrid an und das löst eine Kettenreaktion aus, die die gesamte Mannschaft zu Fall bringt.

Es wurde darauf hingewiesen, dass Mbappé es gewohnt war, auf dem linken Flügel zu spielen, eine Position, die mit Vinícius besetzt ist, so dass er sich an die Rolle des Mittelstürmers gewöhnen muss.

Das vielleicht größte Problem ist jedoch seine Weigerung, auf die Gegner zu drängen, sie zu jagen, und stattdessen auf einen guten Pass zu warten, damit er schießen kann. Statistiken besagen, dass er einer der Spieler von Real Madrid ist, der am wenigsten läuft.

Luis Enrique warnte Mbappé bereits vor der Notwendigkeit, mehr zu verteidigen

Diese Tendenz war auch bei Paris Saint-Germain zu beobachten. Ein Ausschnitt aus dem Dokumentarfilm von Movistar Plus über Luis Enrique zeigt eine Szene aus der letzten Saison, die das heutige Problem mit Real Madrid widerspiegelt. "Ich habe gehört, dass du Michael Jordan magst", sagte Luis Enrique. "Michael Jordan hat alle seine Teamkollegen an den Bällen gepackt und verteidigt wie ein Motherf****r."

"Du denkst vielleicht, dass du Tore schießen musst. Natürlich bist du ein Phänomen, Weltklasse, aber das funktioniert bei mir nicht. Ein wahrer Anführer ist, dass man uns bei der Verteidigung hilft, wenn man uns nicht mit Toren helfen kann."

Das war vor dem Spiel FC Barcelona gegen PSG in der letzten Saison. Luis Enrique fordert Mbappé auf, sich nicht nur selbst unter Druck zu setzen, sondern allen seinen Teamkollegen als Vorbild zu dienen. "Ich möchte, dass du mit Stil gehst, aber du musst es dir verdienen, nicht nur offensiv. An dem Tag, an dem du nicht mehr angreifen kannst, musst du der beste Spieler aller Zeiten sein, der verteidigt. Das ist ein Anführer, das ist Michael Jordan."