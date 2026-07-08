Die Viertelfinals der Weltmeisterschaft 2026 sind festgelegt: Die letzten acht Teams, die an diesem Wochenende antreten

HQ

Von 48 Teams auf nur acht: Das Achtelfinale der Weltmeisterschaft endete dramatisch, mit einem Elfmeterschießen, in dem die Schweiz nach 72 Jahren erstmals seit 72 Jahren das Viertelfinale erreichte, nachdem sie Kolumbien im Elfmeterschießen überrascht hatte – wenige Stunden nachdem Argentinien einen Rückstand aufholt und Ägypten besiegt hatte.

Nun steht das Achtelfinale der Weltmeisterschaft fest, mit sechs europäischen Teams, nur einem Südamerikaner und nur einem Afrikaner. Die Spiele finden von Donnerstag bis Sonntag statt, wobei der Mittwoch der erste Ruhetag seit Beginn des Wettbewerbs vor fast einem Monat ist.

Wer glaubst du, wird die Weltmeisterschaft 2026 gewinnen?

Viertelfinale der FIFA-Weltmeisterschaft 2026



Donnerstag, 9. Juli – Marokko gegen Frankreich — 22:00 MEST / 21:00 BST



Freitag, 10. Juli – Spanien gegen Belgien — 21:00 MESZ / 20:00 BST



Samstag, 11. Juli – Norwegen gegen England — 23:00 MEST / 22:00 BST



Sonntag, 12. Juli – Argentinien gegen Schweiz — 03:00 MEST / 02:00 BST (Übernachtung ab Samstag)



Der Sieger von Spanien/Belgien trifft am Dienstag, den 14. Juli, im Halbfinale auf Frankreich oder Marokko. Norwegen oder England treffen im anderen Halbfinale am Mittwoch, den 15. Juli, beide um 21:00 Uhr MESZ und 20:00 Uhr BST auf Argentinien oder die Schweiz. Denken Sie daran, dass das Finale am Sonntag, den 19. Juli, um 21 Uhr CEST, 20 Uhr BST stattfindet; und das Spiel um Platz drei am Samstag, den 18. Juli um 23 Uhr CEST, 22 Uhr BST.