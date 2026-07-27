Die vierte und letzte Staffel von Silo wird im Sommer 2027 auf Apple TV Premiere feiern

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Rebecca Fergusons Zeit als Juliette Nichols neigt sich dem Ende zu. Die dritte Staffel von Silo wird derzeit auf Apple TV gestreamt, aber es stellt sich heraus, dass dies auch die vorletzte Staffel der Science-Fiction-Serie sein wird.

Wie die Streaming-Plattform während der San Diego Comic-Con am Wochenende bestätigte, wird die kommende vierte Staffel von Silo offiziell die letzte sein. Hinzu kommt, dass wir wissen, wann diese Episoden erwartet werden, da die letzte Staffel irgendwann im Sommer 2027 beginnen wird. Es gibt noch kein offizielles Datum, aber man weiß zumindest, wann man mit der nächsten Episodenrunde rechnen kann.

Die dritte Staffel der Serie wird weiterhin wöchentlich neue Episoden zeigen, bis Anfang September das letzte Kapitel dieser Staffel erscheint. Im Grunde solltest du deine Zeit mit Silo schätzen, denn sie wird nicht mehr lange bleiben.