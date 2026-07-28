Die vierte und letzte Staffel der Yellowjackets ist nun zu Ende gegangen

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Nach fünf langen Jahren und drei Saisons, die ehrlich gesagt fast schockierend brutal waren, haben die Yellowjackets nun die Ziellinie erreicht. Zumindest die Dreharbeiten zur vierten und letzten Staffel, die – laut mehreren Social-Media-Konten der Schauspielerinnen (du kannst mehrere Fotos im Reddit-Beitrag unten sehen) – nun abgeschlossen ist.

Da diese Serie wahrscheinlich keine umfangreiche Postproduktion benötigt, scheint es wahrscheinlich, dass die letzte Staffel von Yellowjackets Ende dieses Jahres oder Anfang 2027 Premiere feiern wird. Mehrere der Schauspielerinnen gratulieren sich nun gegenseitig in den sozialen Medien und verabschieden sich von der Serie, die ihre Hollywood-Karriere gestartet hat, nicht zuletzt Ella Purnell (Fallout), Sophie Thatcher (Heretic, Companion) und Jasmin Savoy Brown (Scream 5-7).

Falls Sie Yellowjackets noch nie gesehen haben: Es geht um eine Mädchenfußballmannschaft, die in der Wildnis abstürzt und nie wieder gefunden wird. Dies führt schließlich zu einer sektenähnlichen Gemeinschaft in einem erbitterten Überlebenskampf. Und sie überleben, zumindest viele von ihnen. Neben ihrer Überlebensgeschichte begleiten Sie ihnen als Erwachsene, wie sie mit dem Trauma im Wald kämpfen, und dabei kommen immer schrecklichere Details ans Licht.

Wenn das spannend klingt, findest du die gesamte Serie auf Paramount+/SkyShowtime, wo auch die vierte Staffel gestreamt wird, wann immer das passiert.



