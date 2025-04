Die vier Reiter sind zurück in der Stadt und haben den ersten Vorgeschmack auf Now You See Me: Now You Don't

Wir wissen schon seit einiger Zeit, dass Lionsgate beabsichtigt, diesen November im Rahmen eines brandneuen Teils der Now You See Me -Reihe wieder Magie ins Kino zu bringen. Mit der Originalbesetzung von Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco und Isla Fisher hat dieser Film den großartigen Namen Now You See Me: Now You Don't und er versucht, etwas frisches Blut in die Zaubertruppe Four Horsemen einzuführen, während sie ihren bisher waghalsigsten Raubüberfall in Angriff nimmt.

In dem Film rekrutiert Eisenbergs Daniel Atlas Ariana Greenblatt, Justice Smith und Dominic Sessa, um ihm zu helfen, einen sehr teuren und seltenen Diamanten von Rosamund Pike zu stehlen, die in diesem Streifen einen kriminellen Makler spielt. Das läuft nicht ganz nach Plan, aber glücklicherweise sind die ursprünglichen Horsemen zur Stelle, um der jungen Crew aus der Patsche zu helfen, bevor sich die beiden Generationen zusammentun, um die Mission abzuschließen.

Now You See Me: Now You Don't kommt ab dem 14. November in die Kinos, und während Sie den Trailer für den Film unten sehen können, können Sie auch seine kurze Zusammenfassung sehen.

"Die vier Reiter kehren zusammen mit einer neuen Generation von Illusionisten zurück, die verblüffende Wendungen, Überraschungen und Magie vollführen, wie sie noch nie auf Film festgehalten wurden."