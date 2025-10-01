Die vielleicht größte Entwicklung in der Geschichte des Facebook Marketplace besteht darin, dass Dinosaurier zum Verkauf angeboten werden

HQ

Du kannst alles auf dem Facebook Marketplace finden. Ich scrolle oft durch die Schützengräben auf der Suche nach günstigen Warhammer-Angeboten und finde am Ende Dinge wie eine Büste von Mike Ehrmantraut aus Breaking Bad, kaputte Computer und Leute, die iPads gegen E-Bikes eintauschen wollen. Es ist ein wilder Ort, und doch fühlt es sich an, als wäre der Großvater aller Funde erst kürzlich entdeckt worden.

Wie Vice berichtet, musste ein Freizeitpark in New Jersey, USA, leider seine Türen schließen und verkauft nun eine große Anzahl von Dinosaurier-Animatronics. Von einem Pterodactly für 700 US-Dollar bis hin zu einem 52 Fuß langen Spinosaurus, der Sie fast 3000 US-Dollar kosten wird, scheinen diese massiven Maschinen nicht so teuer zu sein, wie Sie es sich vorstellen würden.

Es gibt jedoch einen großen Haken, und das ist, dass der Transport dieser exotischen Bestien ganz dir überlassen ist. Der Versand nach Übersee kostet wahrscheinlich ein Vermögen, und selbst wenn Sie dort fahren können, benötigen Sie bei der Größe dieser Animatronics ein riesiges Fahrzeug, um sie aufzunehmen.

Field Station: Dinosaurs, der Park, der schließt, wird am 9. November seine Pforten schließen, also hast du wahrscheinlich bis dahin Zeit, um herauszufinden, wie du deinem Partner sagst, dass du das Wohnzimmer für einen T-Rex räumen musst.

