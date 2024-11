Die Videospielindustrie wächst in Indien so schnell, dass sie in wenigen Jahren Bollywood im Umsatz übertreffen wird Es gibt fast 600 Millionen Gamer in Indien, stellen Sie sich die Möglichkeiten vor.

HQ Die globale Videospielindustrie neigt oft dazu, sich auf bestimmte Regionen zu konzentrieren, um über Spielerzahlen oder Verkäufe zu sprechen. Heutzutage ist es in den USA, Europa oder Japan viel einfacher, Marktdaten zu finden als irgendwo sonst auf der Welt, aber es scheint, dass der Gaming-Wahn in Indien relativ neu ist, aber mit einer übermäßigen Geschwindigkeit wächst. Das sagt Lumikai, ein Aggregator von Daten aus dem asiatischen Subkontinent (danke, Insider Gaming), der behauptet, dass die Videospielindustrie in ein paar Jahren die gesamte indische Filmindustrie, bekannt als Bollywood, in Bezug auf den Umsatz überholt haben wird. Es stellt sich heraus, dass es in Indien 591 Millionen Spieler gibt, und praktisch alle von ihnen spielen mobile Titel. Bei einem solchen potenziellen Pool von Akteuren ist es nur natürlich, dass sich die Unternehmen Hals über Kopf beeilen, um das Potenzial auszuschöpfen. Indien ist von rund 25 Gaming-Unternehmen im Jahr 2020 auf heute mehr als 2.200 gestiegen. Es wird interessant sein zu sehen, wie Videospiele die indische Kultur durchdringen, und auch zu sehen, welche Projekte und Entwicklungen die Grenzen verlassen und mit ausreichender Wucht in andere Regionen gelangen.