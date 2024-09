Die Videospiel-Synchronsprecher-Legende Jennifer Hale geht auf KI ein

HQ

Es gibt nur wenige Synchronsprecher, die in der Gaming-Branche bekannter sind als Jennifer Hale. Sie ist unter anderem die Stimme des weiblichen Shepard in Mass Effect, Bastila Shan in Star Wars: Knights of the Old Republic, Rivet in Ratchet & Clank: Rift Apart und Bayonetta in Bayonetta 3 und viele, viele andere Rollen.

Und so hat sie es sich zur Aufgabe gemacht, die KI und die Bedrohung, die sie für die Synchronsprecher darstellt, anzuprangern. Im Gespräch mit Variety hielt sich Hale nicht zurück, wenn es um die KI ging. "KI kommt für uns alle", sagte sie. "Denn die Wahrheit ist, dass KI nur ein Werkzeug wie ein Hammer ist. Wenn ich meinen Hammer nehme, könnte ich dir ein Haus bauen. Ich kann auch denselben Hammer nehmen und deine Haut zertrümmern und zerstören, wer du bist."

"Wenn Sie etwas verwenden, das aus unserem Körper oder unserer Stimme stammt, können wir dann bitte bezahlt werden?", fuhr sie fort. "Denn jetzt nutzen Sie die Technologie, um uns die Fähigkeit zu nehmen, unsere Kinder zu ernähren."

KI wird in der Kreativbranche als wachsende Bedrohung angesehen, insbesondere wenn es um die Sprachausgabe geht, da maschinelles Lernen in der Lage ist, die Stimme einer anderen Person zu übernehmen und sie dazu zu bringen, zu sagen, was sie will. Derzeit streiken die Synchronsprecher von Videospielen, die Teil der SAG-AFTRA sind, aufgrund der Bedrohung durch KI.