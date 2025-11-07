Die Verzögerung von GTA VI führte dazu, dass die Aktie von Take-Two um 10 % fiel, aber der CEO ist nicht besorgt

HQ

Letzte Nacht ließ Rockstar die etwas erwartete Bombe platzen, dass es Grand Theft Auto VI erneut verzögert, diesmal um einen Zeitraum von sechs Monaten bis November 2026. Diese Verzögerung wurde natürlich von den Fans mit der erwarteten Enttäuschung quittiert, aber es scheint, dass diese Veröffentlichungsrückschläge jetzt beginnen, die Aktie des GTA-Publishers Take-Two ziemlich ernsthaft zu beeinflussen.

Wie Insider Gaming berichtete, fiel der Aktienkurs von Take-Two nach der Nachricht über die Verzögerung um rund 10%. Der Verlag scheint sich jedoch keine allzu großen Sorgen zu machen. Zumindest lächelt der CEO, denn er glaubt, dass dies das letzte Mal ist, dass sich GTA VI verzögert.

Im Gespräch mit IGN sagte Strauss Zelnick, CEO von Take-Two, dass die Verzögerung darauf zurückzuführen ist, dass Grand Theft Auto VI das bestmögliche Erlebnis sein soll. "Wir wollten Rockstar die angemessene Zeit geben, um den Titel zu polieren und sicherzustellen, dass er so gut wie möglich wird", sagte er und fügte hinzu, dass er "sehr zuversichtlich" sei, dass dies das letzte Mal sei, dass das Spiel verschoben wird.

"Es gab nur wenige Umstände, unter denen mehr Zeit erforderlich war, um einen Titel zu feilen und sicherzustellen, dass er spektakulär ist, und diese Zeit wurde gut investiert. Wenn unsere Konkurrenten auf den Markt kommen, bevor etwas fertig war, passieren schlimme Dinge", fügte er hinzu.