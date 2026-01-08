Die Rüstungsbestände in Europa erreichen einen historischen Höchststand, nachdem Trump ein höheres US-Verteidigungsbudget freisetzt

HQ

Die europäischen Rüstungsbörsen stiegen am Donnerstag auf neue Rekordhochs, als Investoren auf Trumps Aufruf zu einer dramatischen Erhöhung der US-Militärausgaben reagierten und die breiteren Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindizes stark nach oben trieben.

Trumps Vorschlag, das US-Verteidigungsbudget 2027 auf 1,5 Billionen US-Dollar zu erhöhen (gegenüber einer Zuweisung von 901 Milliarden Dollar für 2026), entfachte erneut das Interesse der Investoren an Rüstungsunternehmen auf beiden Seiten des Atlantiks. Europäische Rüstungshersteller wie das britische BAE Systems führten die Gewinne an, dessen Aktien um mehr als 6 % stiegen, während Deutschlands Rheinmetall, Italiens Leonardo und andere ebenfalls solide Gewinne verzeichneten.

BAE-Systeme // Shutterstock

Die Kundgebung unterstreicht, wie geopolitische Spannungen (von Russlands Krieg in der Ukraine bis hin zu größeren Bedenken hinsichtlich der globalen Sicherheit) die Nachfrage nach militärischer Ausrüstung antreiben und das Vertrauen in die Gewinne des Verteidigungssektors stärken. Der europäische Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindex stieg um bis zu 2–3 %, bevor er sich leicht senkte und damit ein Allzeithoch für den Benchmark darstellte.

Einige Analysten weisen darauf hin, dass das Momentum nicht nur Trumps Ausgabenambitionen widerspiegelt, sondern auch Erwartungen an erhöhte Verteidigungsbudgets der europäischen Regierungen selbst. Die Kombination aus robuster Nachfrage und erhöhten Sicherheitsängsten hat in diesem Jahr einen stetigen Zufluss institutionellen Kapitals in verteidigungsbezogene Aktien gefördert.

Allerdings waren die breiteren europäischen Märkte gemischt, wobei einige Sektoren zurückblieben, da Investoren die Auswirkungen anderer Wirtschaftsdaten abwogen. Dennoch zeigt die Stärke der Verteidigungsaktien, wie Militärausgaben und geopolitische Risiken die Marktstimmung im Jahr 2026 zunehmend prägen.