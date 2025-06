Die versteckten Gamecube-Startgeräusche sind in der Switch 2-App enthalten

HQ

Leider haben zu viele Leute den brillanten Gamecube zu dieser Zeit verpasst und abgesehen von der Wii U ist es mit nur 21 Millionen verkauften Einheiten die am wenigsten beliebte Konsole von Nintendo. Nichtsdestotrotz neigen diejenigen von uns, die es hatten, dazu, es wegen seiner Verspieltheit und seiner großartigen Spiele gerne in Erinnerung zu behalten.

Darüber hinaus verfügte die Konsole über eine außerordentlich charmante Startsequenz, die nun zu fehlen scheint, da der Gamecube über Switch 2 und Nintendo Switch Online + Expansion Pack spielbar ist. Aber am Wochenende haben mehrere Leute bemerkt, dass Nintendo diese Sequenz tatsächlich versteckt hat, also für diejenigen, die die Nostalgie des Starts der Gamecube-App erleben wollen, halten Sie einfach den linken Analogstick in eine beliebige Richtung, wenn Sie die App booten.

Threads user theaveragegamer83 zeigt unten, wie es aussieht und funktioniert.

Wie um die Sache noch besser zu machen, hatte der Gamecube tatsächlich zwei weitere Startsequenzen in der Originalkonsole versteckt (ein absolut entzückendes Easter Egg, für jeden, der in der Nähe war, das war zu dieser Zeit völlig einzigartig). Diese sind auch in der Switch 2 -App enthalten, wobei Sie für Sound zwei auch R drücken und für Sound drei R auf vier Controllern drücken sollten.