Die Versorgungsengpässe mit Festplatten werden noch schlimmer werden

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Der weltweite Speichermangel gibt es, und laut Tech 4 Gamers wird es bald noch schlimmer werden.

Der Aufstieg der KI hat weltweit zu einem Mangel an DRAM- und NAND-Chips geführt, und Festplatten sind ebenso betroffen. Tatsächlich verschärfte sich der Liefermangel an Festplatten im zweiten Quartal 2026, wobei die Handelspreise von Quartal zu Quartal um 10 % stiegen. Dieser Anstieg wird als deutlich höher als in den Vorjahren gemeldet und lässt sich direkt auf KI-Rechenzentren zurückführen, die weltweit verteilt sind.

1TB- und 2TB-HDDs auf Verbraucherniveau sind weiterhin schwer zu bekommen, während hochkapazitäge Nearline-Laufwerke aufgrund ihrer Nutzung durch Hyperscale-Cloud-Anbieter eine Rekordnachfrage verzeichnen.

Warum passiert das also? KI-Rechenzentren müssen große Mengen an Daten, Bildern, Videos und anderen Ressourcen speichern, um ihre Cloud-Modelle zu betreiben. Diese Datenmenge erfordert viele Speicher, und Festplatten sind für diesen Zweck besser geeignet als SSDs.

Western Digital und Seagate haben bereits bestätigt, dass ihre gesamte Festplattenkapazität für 2026 im Grunde an KI-Rechenzentren verkauft ist. Infolgedessen sind die Preise in den letzten etwa 6 Monaten um fast 50 % gestiegen. Und das hat auch große Auswirkungen auf Verbraucher-Laufwerke.

Der Festplattenmangel wird also schlimmer, ohne ein realistisches Ende in Sicht. Laut Branchenanalysten können wir erwarten, dass sich die Lage irgendwann im Jahr 2027 verbessert.