Die verschollene Sonic-Statue von SegaWorld wird in London zu neuem Leben erweckt Die Statue wurde ursprünglich in einem Indoor-Themenpark in der Nähe des Piccadilly Circus aufgestellt.

HQ SegaWorld, der am Piccadilly Circus in London eröffnet wurde, war zu dieser Zeit Europas größter Indoor-Freizeitpark, dessen denkwürdigste Merkmale eine große Statue von Sonic the Hedgehog mit einem sich drehenden Globus auf seinem Finger war. Leider war der Freizeitpark eine ziemlich kurzlebige Angelegenheit und wurde 1999 geschlossen, nur drei Jahre nach seiner Eröffnung. Zur gleichen Zeit verschwand auch die ikonische Sonic Statue spurlos, was zu einer jahrelangen Schatzsuche führte, um sie wiederzufinden. Dies ist vor einigen Jahren erfolgreich gelungen. Im Jahr 2019 wurde die Statue unerwartet in einer Garage gefunden, versteckt unter Papieren und Kisten. Mit Hilfe von Fans und Danny Russell von Sega Forever wurde in Zusammenarbeit mit der Londoner Firma 13 Finger FX eine Restaurierung begonnen. Als Sega Europe vor kurzem seinen Hauptsitz von Brentford nach Chiswick Business Park verlegte, erhielt die restaurierte Statue einen Ehrenplatz auf dem Gelände, wo sie nun nicht nur ihren berühmtesten Charakter darstellt, sondern auch eine nostalgische Reminiszenz an das, was einst war. Erinnern Sie sich an SegaWorld in London und hatten Sie jemals die Gelegenheit, den Freizeitpark zu besuchen?