Die Verkaufszahlen von Renault EV steigen in Europa im Jahresvergleich um 72 %

Als Elektrofahrzeuge erstmals auf der Weltbühne in Umlauf kamen, galten sie vielen als äußerst teuer, doch im Laufe der Zeit sind erschwinglichere Optionen auf den Markt gekommen, darunter der sehr erfolgreiche 5 von Renault.

Der Renault 5 wurde 2024 eingeführt, und im Verlauf des Jahres 2025 stiegen die Gesamtverkäufe von Renaults Elektrofahrzeugen um beeindruckende 72 % infolge dieses speziellen Modells. Dies sind europäische Zahlen, aber Renaults Gesamtzahlen sind weltweit ebenfalls um 12 % gestiegen.

Das bedeutet, dass Renault direkt hinter Volkswagen bei den im Jahr 2025 in Europa verkauften Elektrofahrzeugen auf dem zweiten Platz liegt, und es scheint, dass der kommende elektrische Twingo, der einen Preis unter 20.000 € anstrebt, die Leistung der Marke noch weiter verbessern wird.

Dennoch gibt es dieses Jahr auch eine überarbeitete Megane E-Tech-Version.