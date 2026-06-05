Die Verkaufszahlen der Switch 2 stürzen nach Nintendos Preiserhöhung in Japan ein

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Nicht einmal Nintendo ist immun gegen stark steigende Komponentenpreise, und Anfang Mai kündigte das Unternehmen an, im September den Preis der Switch 2 um 50 $ / 30 € zu erhöhen (die Erhöhung der Pfund wurde noch nicht bekanntgegeben). In Japan wurde der Preis jedoch bereits am 25. Mai um ¥10.000 erhöht. und jetzt, da Famitsu die Verkaufszahlen der letzten Woche veröffentlicht hat, sehen wir die Konsequenzen.

Es stellt sich heraus, dass die Konsole im Vergleich zur Vorwoche einen massiven Rückgang der verkauften Einheiten verzeichnet hat, was vernünftigerweise auf den Preisanstieg zurückzuführen ist. In der Woche zuvor wurden 247.880 Einheiten verkauft, und letzte Woche nur 31.751 – ein Rückgang von fast 90 %.

Interessanterweise hat Nintendo kürzlich seine Prognosen für die Switch 2 erhöht, trotz des gestiegenen Preises. Gerüchte besagen, dass diese Woche ein neues Nintendo Direct erscheint, und die Erwartungen sind natürlich extrem hoch, was den Verkauf der Switch 2 trotz der höheren Kosten der Einheit steigern könnte. Könnte es an der Zeit sein, dass ein bestimmter Klempner wieder neue Abenteuer erlebt?