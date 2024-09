Die Verkäufe von Videospielen in Großbritannien lagen im August um 7 % über dem des Vorjahres

HQ

Der August war ein Monat, in dem Gamer den moderaten Mangel an Releases nutzten, um sich einige bekannte Titel zu reduzierten Preisen zu schnappen und ihren Backlog zu vervollständigen. So sehr, dass die Verkäufe von Konsolen- und PC-Spielen im selben Monat um 7 % höher waren als im Jahr 2023.

Dies geht aus Gamesindustry.biz hervor, die für den letzten Monat Verkaufsdaten für das Gebiet veröffentlicht haben. Dank ihnen wissen wir, dass Grand Theft Auto V wieder auf Platz eins der Verkäufe kletterte (bis zu 5,7 % mehr verkauft als im letzten Jahr), gefolgt von der Veröffentlichung von Star Wars Outlaws. Es ist ein bittersüßer zweiter Platz, denn im Vergleich zum letzten großen Star Wars-Spiel zuvor (EAs Star Wars Jedi: Survivor) verkaufte sich Outlaws bei der Veröffentlichung weniger als halb so viel wie Cal Kestis in der Fortsetzung.

Danach kommt Hogwarts Legacy, da die Medien keinen Zugriff auf die Verkaufszahlen von Black Myth: Wukong hatten. Es folgte Kingdom COme:Deliverance (mit einem unwiederholbaren Angebot auf Steam) und das, was wir als den Abschied von EA Sports FC 24 aus der Rangliste betrachten können.

Es folgten Borderlands 3 (durch den Film gepusht?), Red Dead Redemption 2, Grand Theft Auto Online, Titanfall 2 und It Takes Two.