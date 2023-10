Die Verkäufe von Videospielen in Europa waren im September deutlich rückläufig

HQ

Während dieser Herbst mit neuen Spielen vollgestopft war, scheint es, als ob die Liste der zusätzlichen Veröffentlichungen in Bezug auf die Verkäufe nicht gerade vorteilhaft war - zumindest wenn man über den Monat September in Europa spricht.

Gamesindustry.biz berichtet, dass die Spieleverkäufe in ganz Europa in diesem September im Vergleich zum September 2022 um 16 % gesunken sind. Warum? Seltsamerweise liegt das daran, dass der vergangene September eigentlich ein fünfwöchiger Monat war, was bedeutete, dass es in diesem Zeitraum zusätzliche Zeit für die Zählung der Spieleverkäufe gab. Es wird festgestellt, dass der Umsatz in diesem Jahr nur um 1 % gesunken ist, wenn man nur einen gleichen Zeitraum von vier Wochen für beide Monate betrachtet.

Wenn man sich die einzelnen Spiele ansieht, überrascht es nicht, dass EA Sports FC 24 sowohl das meistverkaufte Spiel im September 2023 in Großbritannien als auch in allen wichtigen europäischen Märkten war, aber Verkäufe verzeichnete, die 10% niedriger waren als das, was FIFA 23 letztes Jahr erzielte. NBA 2K24 war das drittgrößte Spiel des Monats und verzeichnete auch einen Umsatzrückgang von 17% gegenüber NBA 2K23, aber The Crew Motorfest (das viertgrößte Spiel des Monats) schaffte es, The Crew 2 von 2018 um 6,5% zu übertreffen. Mortal Kombat 1 (das fünftgrößte Spiel) fiel hinter Mortal Kombat 11 von 2019 um mega 39% zurück.

Der Bericht stellt fest, dass Starfield der zweitgrößte Start des Monats war und dass das Spiel, obwohl es einen starken Start hatte, um 13% hinter Forza Horizon 5 zurückfiel - obwohl es keine Möglichkeit gibt zu wissen, wie Game Pass diese Zahlen beeinflusst.