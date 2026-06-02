Die Verkäufe von Sony-First-Party-Spielen sind laut Bericht seit 2020 zurückgegangen

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Seit 2020 bis zum Ende des letzten Geschäftsjahres hat Sony Schwierigkeiten, First-Party-Spiele zu verkaufen. Es gab einen stetigen Rückgang, selbst mit einigen großen Veröffentlichungen wie God of War: Ragnarök, Marvel's Spider-Man 2 und Astro Bot, da viele Spieler weiterhin das Gefühl haben, dass es der PS5-Generation an Veröffentlichungen gefehlt hat.

Die von Game File gesammelten Daten zeigen Beweise für vieles, was das Publikum schon seit Jahren empfindet. Interessant ist jedoch, dass Sony gegen Ende des letzten Geschäftsjahres einen Anstieg verzeichnet hat, kurz nach der Veröffentlichung von Ghost of Yotei. Im Geschäftsjahr 2020 erschienen Ghost of Yotei s Vorgänger Ghost of Tsushima sowie The Last of Us: Part II, aber selbst im Vergleich zu den Jahren davor sind die meisten Verkäufe von Sony in den 2020er Jahren stetig zurückgegangen.

Es ist leicht, auf einen Flop wie Concord oder ein Spiel zu verweisen, das nicht ganz den massiven Eindruck hinterlassen hat, den Sony von Marathon wollte, und zu sagen, dass sie der einzige Grund für dieses Muster sind, aber das erscheint zu einfach. Sony hat sein Ökosystem um ein oder zwei große First-Party-Veröffentlichungen pro Jahr aufgebaut. Es hat alle Eier in ein oder zwei Körben, und das bedeutet, dass wir, falls diese Spiele sich nicht verkaufen, mehr Zahlen wie in den Jahren zwischen 2021 und 2024 sehen. Selbst mit den jüngsten Remakes, Remastern und mehr kann Sony bei seinen First-Party-Titeln kein konstantes Wachstum zeigen. Hoffen wir, dass sich dieser Trend zum Besseren ändert, aber selbst wenn Jahr für Jahr Millionen von Konsolen verkauft werden, brauchen die Menschen Spiele, um sie zu spielen.