Die Verkäufe von Elektrofahrzeugen in den USA brechen ein

HQ

Vor genau einem Monat haben Donald Trump und seine Regierung die Steuergutschrift für jeden gestrichen, der ein neues Elektroauto kauft, das seit langem bei rund 7.500 US-Dollar liegt. Dies hat sich negativ auf die Neuwagenverkäufe ausgewirkt, und laut CNBC ist nun klar, dass sie stärker eingebrochen sind, als viele Branchenanalysten vorhergesagt hatten. Hyundai gibt an, innerhalb eines Monats 71 % seiner EV-Verkäufe in den USA zu verlieren, während Toyota berichtet, dass es in den letzten vier Wochen nur 18 seiner Elektroautos BZ4X verkauft hat, und das sind die Gesamtverkäufe in den gesamten USA.

CNBC: "Toyota berichtete, dass es im Oktober 18 Einheiten seines einzigen vollelektrischen Fahrzeugs mit dem Namen BZ verkauft hat. Das war ein Rückgang nach 1.401 Einheiten im Vorjahr und 61 Fahrzeugen im Vormonat. Kia und Hyundai berichteten, dass ihre Top-EV-Modelle im Vergleich zum Vorjahr zwischen 52 % und 71 % gefallen sind. Die Rückgänge sind von Monat zu Monat deutlich größer, da im September ein Rekordquartal für die Verkäufe von Elektrofahrzeugen in den USA endete, bevor die Kreditvergabe auslief. Einige Modelle, wie z. B. die Elektrofahrzeuge Ioniq 5 und Ioniq 9 von Hyundai, fielen von September bis Oktober um 80 % bzw. 71 %, wie aus den gemeldeten Verkäufen hervorgeht. Ähnlich verlief es bei vergleichbaren Fahrzeugen bei Kia, das sich im Besitz von Hyundai Motor befindet, aber in den USA weitgehend separat tätig ist."