Die Verkäufe neuer Spiele gingen in Europa im Jahr 2024 um 29 % zurück

HQ

Gibt es irgendeinen Grund, sich große Sorgen über die Fähigkeit von Mainstream-AAA-Spielen zu machen, einen Betrag zu verkaufen, der im Vergleich zu den Entwicklungskosten als Erfolg angesehen wird? Nun, das ist die große Frage, denn es gibt zwar einzelne Erfolgsgeschichten, aber es gibt immer noch solche, die auf Probleme im breiteren AAA-Gesundheitsbereich hinweisen.

Und dann ist da noch die Sache mit den Verkäufen. In der neuesten Ausgabe von GI Microcast erklärt Analyst Chris Dring, dass die Daten einen Rückgang der Verkäufe neuer Spiele in Europa um 29 % im Jahr 2024 zeigen. Das liegt vor allem daran, dass 2023 ein besonders überfülltes Jahr war, so dass der Vergleich uneinheitlicher ist, aber es gibt auch größere Probleme.

"Die Verkäufe neuer Spiele im Jahr 2024 im Vergleich zu neuen Spielen im Jahr 2023, und erinnern wir uns, dass 2023 ein großes Jahr für neue Spiele war, gingen um 29 % zurück, fast ein Drittel im Vergleich zum Vorjahr. Nächstes Jahr kehren große Blockbuster-Neuigkeiten zurück, sogar ab Februar, wenn man diese Art von dreifacher Bedrohung durch Assassin's Creed Shadows und Avowed (ich weiß, Avowed ist nicht so groß) und Monster Hunter Wilds im selben Fenster hat. Und es gibt all die Spiele, die während der Game Awards angekündigt wurden, es kommt ein Elden Ring heraus und es gibt ein Grand Theft Auto, das offensichtlich das große Ding ist."

Er nennt auch die unterdurchschnittliche Leistung von Dragon Age: The Veilguard als Beispiel für die Probleme, mit denen viele AAA-Veröffentlichungen konfrontiert sind, und er scheint besorgt zu sein.

"Was die traditionellen großen Blockbuster-Weihnachtsspiele angeht, so gab es Call of Duty, das gut lief, und Dragon Age, das es nicht tat. Das ist allerdings enttäuschend, diese Position. Das war es. Dragon Age hatte den Markt für sich allein und konnte kein Publikum finden, und das ist wirklich beängstigend, wenn wir in das nächste Jahr gehen."