Die Verkaufszahlen für Gabriel Magalhães' Arsenal-Trikot steigen nach einem vergebenen Elfmeter im Champions-League-Finale in die Höhe

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Gabriel Magalhães vergab den letzten Elfmeter im Elfmeterschießen am Ende des Champions-League-Finales PSG gegen Arsenal, doch trotz des schmerzhaften Moments haben die Arsenal-Fans dem Verteidiger auf sehr aufschlussreiche Weise ihre Unterstützung gezeigt: Sie haben sein Trikot gekauft. Laut The Athletic stiegen die Verkäufe von Arsenal-Trikots mit Gabriels Namen und seiner Nummer 6 auf dem Rücken in den zwei Tagen nach dem Spiel um 350 %.

In den Stunden nach dem Spiel war Gabriels Name der beliebteste Name im Arsenal-Trikotverkauf am Wochenende, und zeitweise sogar doppelt so hoch wie jeder andere Name im Kader. Und bei der Siegesparade am Sonntag, bei der Arsenal seinen Premier-League-Titel feierte, gehörten Gabriels Trikots und Schals ebenfalls zu den beliebtesten Fans.

Direkt nachdem er den Elfmeter verpasst hatte, ging sein PSG-Rivale, aber brasilianischer Teamkollege Marquinhos, direkt in die Arme und tröstete ihn, wohl wissend, wie es sich anfühlt, der Letzte zu sein, der für die Niederlage eines Teams verantwortlich ist. "Gabriel hat eine großartige Saison für Arsenal gespielt, bewiesen, dass er einer der besten Verteidiger der Welt ist, und allen gezeigt, dass er ein großartiger Spieler ist. Er verdiente es nicht, all diese Last dieses Moments der Niederlage auf seinen Schultern zu tragen. Und in Brasilien brauchen wir ihn für die Weltmeisterschaft", sagte der Kapitän von PSG.