Die Verkäufe digitaler Spiele für Xbox sind weitaus beliebter als für PlayStation und Switch

HQ

Vor drei Jahren schrieb der renommierte Senior Analyst von Niko Partners, Daniel Ahmad, über die Verteilung der Verkäufe digitaler Spiele auf die Konsolen und erklärte, dass er "wirklich betonen muss, wie groß die digitalen Anteile auf Xbox im Vergleich zu anderen Plattformen sind".

Zur gleichen Zeit schrieb GamesIndustry einen Bericht, der zeigte, dass immer noch mehr physische Spiele an die PlayStation-Konsolen verkauft wurden als digitale. Aber seitdem ist die Digitaltechnik rasant gewachsen, auch auf der PlayStation, und in einem neuen Bericht auf Bluesky verrät Mat Piscatella, Executive Director und Videospielanalyst von Circana (NPD), wie die Verbreitung digitaler Spiele in den USA im Jahr 2024 aussieht.

Es stellt sich heraus, dass das, was Ahmad sagt, immer noch wahr ist und digital bei weitem am beliebtesten für die Xbox Series S/X ist, aber für PlayStation 5 macht es derzeit mehr als drei von vier verkauften Titeln aus - und selbst für die Switch ist mehr als jedes andere verkaufte Spiel digital:

"Im Zeitraum von Januar bis August wurden für alle Titel, die sowohl physische als auch digitale Verkaufsverfolgung hatten, 53 % der Verkäufe von Switch-Software digital getätigt, verglichen mit 52 % im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

PS5 ist jetzt zu 78 % digital im Vergleich zu 75 % digital im letzten Jahr. 91 % der XBS-Software wurde in diesem Jahr digital erstellt, verglichen mit 90 % im letzten Jahr."

In diesem Jahr waren also mehr als neun von zehn Spielen, die für die Xbox Series S/X verkauft wurden, digital. Wir wissen nicht, warum Xbox-Spieler den Verkäufen digitaler Spiele seit Jahren positiver gegenüberstehen, aber Microsoft war ein früher Anwender von Festplatten für die ursprüngliche Xbox und hatte sehr früh volldigitale Xbox Live Arcade-Titel für die Xbox 360, was die Spieler an die Bequemlichkeit gewöhnte, Titel einfach über das Dashboard kaufen zu können - was ein Teil der Erklärung sein könnte.

Was steckt deiner Meinung nach hinter den großen Unterschieden in der Art und Weise, wie Spiele zwischen den Konsolen konsumiert werden?