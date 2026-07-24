Die Verkäufe des Steam Decks sind seit der Preiserhöhung von Valve Berichten zufolge um mehr als 80 % gesunken

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Die Preiserhöhung für das Steam Deck schien angesichts der heutigen gestiegenen Kosten für Gaming-Hardware unvermeidlich, aber selbst wenn wir verstehen können, warum Valve die Preise erhöhen musste, heißt das nicht, dass Verbraucher genauso bereit sind, den Handheld-PC zu kaufen. Die Verkaufszahlen des einst geliebten Steam Decks sind offenbar seit der Preiserhöhung stark zurückgegangen.

Ein neuer Bericht von Boiling Steam zeigt, dass die Verkäufe des Steam Decks seit Einführung der Preiserhöhungen um 82 % zurückgegangen sind. Diese Zahl wurde ermittelt, indem sie sich die Umsatzrankings von Steam, den durchschnittlichen Verkaufspreis, die auf verschiedene Steam-Deck-Modelle aufgeteilte Verkäufe und Daten aus dem zuverlässigen SteamDB anschaute. Da der Preis des Steam Deck stellenweise um 40 % gestiegen ist und inzwischen teurer als eine PS5 und nur 10 Pfund günstiger als das Pro-Modell ist, überrascht es kaum, dass die Leute nicht allzu viel für einen Handheld-PC ausgeben wollen. Ein Blick auf die britische Version des Steam Stores zeigt jedoch, dass das 1TB-OLED-Modell des Steam Deck derzeit ausverkauft ist, was bedeutet, dass die Verkaufszahlen möglicherweise nicht so katastrophal ausfallen wie zunächst gedacht. Oder der Lagerbestand war ohnehin niedrig.

Als es 40 % günstiger war, war das Steam Deck einer der besten Käufe im PC-Gaming für Leute, die ihre Portabilität erweitern wollten. Seine Funktionen und SteamOS bedeuteten, dass es, auch wenn es nicht das leistungsstärkste System war, etwas bot, was andere nicht konnten – zu einem viel angenehmeren Preis. Wenn Sie 800 Pfund für einen Handheld-PC ausgeben, ist es vielleicht besser, sich andere Modelle für eine günstigere oder leistungsstärkere Alternative anzusehen.