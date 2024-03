Die Verkäufe der Xbox Series X/S gingen im Februar in Europa um 47 % zurück

HQ

Die Verkaufsinformationen für den Spielebereich in Europa im Februar 2024 wurden von GamesIndustry.biz veröffentlicht. In den Informationen wurde bestätigt, dass Helldivers 2 das größte physische und digitale Spiel des Monats in der EU war und EA Sports FC 24, Final Fantasy VII: Rebirth und Grand Theft Auto V übertraf.

Die genauen verkauften Exemplare von Helldivers 2 in Europa (die Daten aus Großbritannien oder Deutschland nicht enthalten) wurden nicht bestätigt, aber es wird gesagt, dass etwa 56% der Helldivers 2 Verkäufe auf der PC-Plattform getätigt wurden. Das Spiel schien auch wirklich beeindruckende Beine zu haben, denn es verzeichnete in der zweiten Woche einen Umsatzanstieg von 70 %, einen Anstieg von 3 % in der dritten Woche, bevor es in der vierten Woche um 28 % einbrach.

Offensichtlich hat sich der Erfolg von Helldivers 2 auch auf den Konsolenbereich ausgewirkt, da im Vergleich zum Februar 2023 erwähnt wird, dass die Konsolenverkäufe insgesamt um 14 % gesunken sind, während die PS5 im Vergleich zum Vorjahr nur um 2 % gesunken ist. Nintendo Switch ist um 17 % und Xbox Series X/S um satte 47 % gesunken.

Rückblickend auf Spiele waren die meisten Bestseller für Februar 2024 ziemlich vorhersehbar, wobei EA Sports FC 24, Final Fantasy VII: Rebirth, Grand Theft Auto V, Call of Duty: Modern Warfare III, Red Dead Redemption 2, Hogwarts Legacy, It Takes Two, Skull and Bones und dann (überraschenderweise) Need for Speed: Heat die Top Ten bildeten. Da digitale Daten für Nintendo-Spiele nicht verfügbar sind, hat es keiner ihrer Titel auf diese Liste geschafft, aber Mario vs. Donkey Kong kam allein bei den physischen Verkäufen auf Platz 15 und liegt damit direkt hinter Suicide Squad: Kill the Justice League, das auf Platz 12 debütierte.