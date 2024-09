Die Verkäufe der PlayStation 5 in Japan brechen nach der jüngsten Preiserhöhung ein

HQ

PlayStation hat in den letzten Wochen eine Achterbahnfahrt mit Höhen und Tiefen hinter sich. Zuerst gab es das ganze Concord-Debakel, dann kam der Höhepunkt, dass Astro Bot das bisher am höchsten bewertete Spiel des Jahres war, gefolgt von den gemischten Reaktionen auf die PS5 Pro und einer Preiserhöhung der PS5 in Japan.

Verständlicherweise ist die jüngste Entwicklung für Sony in Bezug auf die Preiserhöhung nicht gut angekommen, und die Konsole hat es geschafft, die Hälfte dessen zu verkaufen, was sie letzte Woche in den Verkäufen dieser Woche getan hat. Wie die Famitsu berichtet, hat die Konsole gerade 11.800 Einheiten bekommen. Kein gutes Zeichen, zumal wir kurz vor der Markteinführung einer noch teureren Maschine stehen.

Auch in Japan hat Astro Bot nicht so viele Wellen geschlagen. Das Spiel verkaufte sich im Einzelhandel nur 12.672 Mal. Natürlich ist Japan nicht der einzige Markt, aber man würde einen besseren Empfang in Sonys Heimat erwarten, aber es scheint, dass es Nintendo ist, das sich in Japan als mühelos beliebt erweist.