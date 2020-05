Die Vergangenheit kehrt zurück mit Dragon Quest: The Adventure of Dai

2019 begann für Square Enix eine neue Phase von Dragon Quest. Letztes Jahr erschien Teil 11 mit einigen starken Anpassungen für die Nintendo Switch und im Frühjahr startete hierzulande ein Handyspiel basierend auf der Marke. Bis wir den zwölften Teil der Reihe zu Gesicht bekommen werden, stoßen zweifellos weitere Projekte zu uns und eines davon ist eine Reise in die Vergangenheit. Ein alter Manga aus den Neunzigern wird nämlich als Videospiel umgesetzt - Dragon Quest: The Adventure of Dai.

Der Game-Designer Ryutaro Ichimura ist verantwortlich für dieses Spiel, das als Ergänzung zur Anime-Neuauflage von Toei Animation (die im Herbst 2020 geplant ist) erscheinen soll, wohl im nächsten Jahr. Der folgende Trailer bezieht sich auf die Serie, nicht auf das dazugehörige Videospiel, aber beide werden Hand in Hand gehen. Bislang wissen wir noch nichts über den Titel, es ist auch noch unklar ob das Game überhaupt in den Westen kommt.

