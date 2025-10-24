Trump wird 2028 "Präsident" werden, MAGA-Chef erklärt: "Es gibt einen Plan"

HQ

Steve Bannon, ehemaliger Chefstratege des Weißen Hauses und Moderator des Podcasts "War Room", hat behauptet, dass Donald Trump im Jahr 2028 ins Präsidentenamt zurückkehren wird, obwohl die Verfassung der Vereinigten Staaten eine dritte Amtszeit eindeutig verbietet.

In einem Interview mit The Economist, das am Donnerstag veröffentlicht wurde, sagte Steve Bannon, der ehemalige Stratege des Weißen Hauses, dass US-Präsident Donald Trump "im Jahr 28 Präsident sein wird" und fügte hinzu, dass die Amerikaner "sich damit abfinden sollten".

Auf die Frage nach dem 22. Verfassungszusatz, der Präsidenten auf zwei Amtszeiten beschränkt, deutete er an, dass es "viele verschiedene Alternativen" gebe, die es Trump ermöglichen würden, an der Macht zu bleiben. "Zu gegebener Zeit werden wir den Plan darlegen", sagte er. "Aber es gibt einen Plan."

Bannon beschrieb Trump als "ein Vehikel der göttlichen Vorsehung" und argumentierte, dass "Präsident Trump der Präsident der Vereinigten Staaten sein wird, und das Land braucht ihn, um Präsident der Vereinigten Staaten zu sein. Wir müssen zu Ende bringen, was wir begonnen haben."

Obwohl Trump selbst die Idee einer weiteren Kandidatur angedeutet hat, manchmal andeutete, dass dies möglich sei, und andere sagten, er würde es "wahrscheinlich nicht" tun, verbietet die Verfassung jedem US-Bürger, mehr als zwei Amtszeiten zu absolvieren.

Laut einer aktuellen Umfrage glauben 50 Prozent der Amerikaner, dass Trump einen Wahlkampf im Jahr 2028 anstreben wird, während 69 Prozent sagen, dass er dies nicht tun sollte. Unter den Republikanern sind die Meinungen gespalten: 53 Prozent sind der Meinung, dass er erneut kandidieren sollte, auch wenn eine knappe Mehrheit der Meinung ist, dass Präsidenten auf zwei Amtszeiten begrenzt werden sollten.