Die Vereinten Nationen wollen die digitale Welt für Kinder sicher machen

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Der UN-Menschenrechtschef Volker Turk hat laut The Straits Times und YLE deutlich gemacht, dass Staaten Technologieriesen dazu zwingen müssen, sich bei der Kindersicherheit zu verbessern, so The Straits Times und YLE. Er fährt fort, dass der Schaden für Kinder die direkte Folge von Geschäftspraktiken und Designentscheidungen sei.

"Die digitale Welt, die Kinder mit Lernen, Gemeinschaft und Kreativität verbindet, setzt sie zudem realen Risiken für ihre Sicherheit, Privatsphäre und ihr Wohlbefinden aus.

"Die Verbesserung des Online-Schutzes von Kindern ist eine dringende Priorität, die wir sicherstellen müssen, dass nicht nur umgesetzt wird – sondern dass es richtig gemacht wird."

Und natürlich sagte Turk, dass diejenigen, die Kindern online schaden, für ihr Handeln zur Rechenschaft gezogen werden müssen.

Turks Büro hat eine Reihe von zehn Leitlinien mit dem Titel "Getting Children's Safety Online Right" erstellt, die Wege vorschlagen, die digitale Welt für Kinder sicher zu gestalten. Dazu gehört die Vorstellung, dass Maßnahmen unabhängiger Aufsicht unterliegen sollten, mit rechtlichen Konsequenzen, die als Abschreckung dienen.