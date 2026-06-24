Die Vereinten Nationen fordern von KI-Unternehmen mehr Umwelttransparenz

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Vor ein paar Tagen erfuhren wir, dass Anthropic der Kohlenstoffentfernungskoalition Frontier zusammen mit einigen anderen großen Tech-Unternehmen beigetreten ist, aber selbst wenn das den Start-ups im Bereich Entfernung in den nächsten Jahren helfen wird, war der große Elefant im Raum bei Künstlichen Intelligenz-Unternehmen immer der eigentliche ökologische Fußabdruck, den sie hinterlassen.

Daher fordert UN-Chef Antóni Guterres in dieser Hinsicht mehr Transparenz, da er möchte, dass große KI-Firmen die vollständigen Auswirkungen auf Wasser, CO2 und Landnutzung ihrer stark verbrauchenden Rechenzentren öffentlich machen. Die Energie, die diese Anlagen antreibt, zusammen mit dem intensiven Wasserverbrauch zur Kühlung, ist in den letzten zehn Jahren zu einem großen Klimaproblem geworden. Guterres warnt, dass sie bis 2030 mehr Strom verbrauchen könnten als fast fünf Länder zusammen und genug Wasser, um die Grundbedürfnisse der 1,3 Milliarden Menschen in Subsahara-Afrika ein ganzes Jahr lang zu decken.

Das Ziel der UN ist es, das Wachstum der KI durch erneuerbare Energien und nicht durch mehr fossile Brennstoffe zu sehen. Guterres fordert diese Unternehmen auf, innerhalb von vier Jahren alle Rechenzentren für saubere Energie zu betreiben, und fordert gleichzeitig die fossile Brennstoffindustrie auf, die Methanemissionen zu senken, indem Lecks behoben und das routinemäßige Fackeln (die übliche Praxis, überschüssiges Gas in Öl- und Gasanlagen zu verbrennen) zu beenden.

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Quelle: Reuters.