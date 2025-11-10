USA wollen in den nächsten 2-3 Jahren 1 Million Drohnen einsetzen

HQ

Die US-Armee plant, innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahre mindestens eine Million Drohnen einzusetzen und dabei Partnerschaften mit dem privaten Sektor und der eigenen Fertigung zu kombinieren, sagte ein Armeesprecher der Military Times.

US-Armeeminister Dan Driscoll skizziert das Pilotprogramm SkyFoundry, das darauf abzielt, die Drohnenindustrie der Vereinigten Staaten zu stimulieren, den Zugang zu Seltenerdmaterialien zu verbessern und Drohnen für den unmittelbaren Einsatzbedarf zu liefern.

Vorbereitung auf ein Drohnen-First-Schlachtfeld

Demnach werden einige Drohnen entbehrlich sein, während andere langlebig, aber nicht dauerhaft sein werden. Die Armee plant außerdem, Personal sowohl im Drohnenbetrieb als auch in der Drohnenabwehr zu schulen.

Der Abgeordnete Pat Harrigan (R-NC) sagt, der SkyFoundry Act stelle sicher, dass die Vereinigten Staaten Drohnen in großem Maßstab produzieren können, die Abhängigkeit von ausländischen Lieferketten verringern und Feinde daran hindern, die amerikanischen Streitkräfte zu übertreffen. Was halten Sie davon?