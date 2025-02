Die Vereinigten Staaten weigern sich, die Resolution der Vereinten Nationen zur Unterstützung der Ukraine mitzutragen

HQ

In einem neuen Schritt haben die Vereinigten Staaten beschlossen, eine Resolution der Vereinten Nationen, die die territoriale Integrität der Ukraine bekräftigt und die russische Aggression verurteilt, nicht mitzutragen, so diplomatische Quellen (via Reuters).

Die Resolution, die von über 50 Ländern unterstützt wird, kommt drei Jahre nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine. Dies markiert eine deutliche Verschiebung in der Position der USA, die traditionell zu den entschiedensten Unterstützern der Ukraine in ihrem Krieg gegen die russischen Streitkräfte gehören.

Die Kluft scheint eine wachsende Kluft zwischen US-Präsident Donald Trump, der den Wunsch geäußert hat, den Krieg schnell zu beenden, und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, dessen Regierung sich stark auf militärische und diplomatische Hilfe der USA verlassen hat, widerzuspiegeln.

Der Resolutionsentwurf, der die Unterstützung für die Souveränität der Ukraine bekräftigen würde, steht nun ohne die Unterstützung der USA vor einer ungewissen Zukunft. Vorerst bleibt abzuwarten, wie sich diese Änderung auf die weltweite Unterstützung der Ukraine bei den Vereinten Nationen auswirken wird.