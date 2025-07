Die Vereinigten Staaten verlassen die UNESCO zum zweiten Mal unter Trump

HQ

Die Vereinigten Staaten verlassen die Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) zum dritten Mal in der Geschichte, zum zweiten Mal unter der Regierung von Donald Trump. Das Außenministerium gab die Entscheidung heute bekannt und behauptete, dass die Politik der Organisation im Widerspruch zur nationalistischen "America First"-Agenda des republikanischen Präsidenten stehe.

Was die spezifischen Gründe betrifft, so kritisiert Washington die Aufnahme Palästinas in die UNESCO, was sie als "anti-israelischen" Ansatz der Organisation bezeichnen, und im weiteren Sinne ihre Förderung kultureller und sozialer Anliegen, die als "spaltend" und "ideologisch" angesehen werden.

UNESCO-Generaldirektorin Audrey Azoulay nannte den Austritt "bedauerlich", aber "erwartet", da er "gegen die Grundprinzipien des Multilateralismus und unsere vielen Partner in den Vereinigten Staaten verstößt", wie ElPais berichtet.

Als eine der ersten bemerkenswerten Reaktionen zeigte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron seine "unerschütterliche Unterstützung" für die Organisation auf X wie folgt:

Mit Blick auf die Zukunft und als Prämisse erklärt das Weiße Haus nun, dass die künftige Beteiligung der USA an multilateralen Gremien davon abhängen wird, ob sie die Interessen der USA "mit Klarheit und Überzeugung" vertreten, im Einklang mit anderen Kürzungen der internationalen Hilfe.