Die Vereinigten Staaten und Iran schließen eine Waffenstillstandsvereinbarung für 60 Tage, vorbehaltlich von Trumps Zustimmung

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Trotz der anhaltenden Luftangriffe auf beiden Seiten haben Iran und die US-Verhandlungsführer eine Verlängerung des Waffenstillstands um 60 Tage erreicht, vorbehaltlich der Zustimmung von Präsident Donald Trump.

Dieser Plan für einen 60-tägigen Waffenstillstand wurde zuerst von Axios berichtet und später von Quellen gegenüber Reuters oder Al-Jazeera bestätigt. In diesem Waffenstillstand würde die Straße von Hormus wieder geöffnet werden und der Iran würde alle Minen im Wasserweg räumen, was nicht-militärischen Verkehr in der Straße ermöglichen würde. Die Hauptquelle der Reibungen ist, ob Trump zustimmen würde, die Sanktionen gegen Iran wegen der Blockade der Straße aufzuheben und ob sie den Forderungen Irans zustimmen, US-Truppen aus der Umgebung des Landes abzuziehen.

Während dieser 60 Tage würden die Gespräche über Irans Atomprogramm fortgesetzt. Der Waffenstillstand steht noch an und wartet auf Trumps Zustimmung, doch die Beziehungen zwischen den beiden Ländern bleiben angespannt, da beide sich gegenseitig wiederholt vorwerfen, den Waffenstillstand gebrochen zu haben, wobei Iran amerikanische Luftwaffenstützpunkte in Kuwait als Vergeltung für US-Angriffe im Süden Irans anvisiert.