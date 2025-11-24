Die Vereinigten Staaten stufen Maduro als Terrorist ein, was die Tür für militärische Aktionen öffnet

HQ

Das US-Außenministerium hat Maduros Kartell, eine Organisation, die von Washington mit dem venezolanischen Militär und der Regierung verbunden ist, offiziell als ausländische Terrororganisation (FTO) eingestuft.

Laut den Vereinigten Staaten wird das Kartell von Maduro geleitet und betreibt Aktivitäten, die amerikanische Bürger und die nationale Sicherheit bedrohen, darunter Drogenhandel in die Vereinigten Staaten und nach Europa.

Von SDGT zu FTO

Die Einstufung folgt auf einen früheren Schritt des US-Finanzministeriums im Juli 2025, der das Kartell als speziell als globale Terrororganisation (SDGT) eingestuft hatte.

Experten sagen, dass die FTO-Einstufung die Optionen für die Trump-Regierung erweitert, von Sanktionen bis hin zu potenziellen militärischen Maßnahmen, und obwohl die Einweisung selbst keine militärische Aktion autorisiert, eine rechtliche Grundlage für eine Intervention auf venezolanischem Gebiet schafft.

Die Ankündigung fällt mit einer verstärkten US-Militärpräsenz in der südlichen Karibik zusammen, die darauf abzielt, den Drogenhandel zu unterbinden. Washington berichtet, dass jüngste Operationen etwa zwanzig Drogenschiffe zerstört und zum Tod von 83 mutmaßlichen Schmugglern geführt haben.