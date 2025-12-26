Die Vereinigten Staaten starten einen Luftangriff auf IS-Kämpfer in Nigeria

HQ

Die Vereinigten Staaten führten auf Wunsch der nigerianischen Regierung einen Luftangriff gegen Islamische Staat-Kämpfer im Nordwesten Nigerias durch, teilten US-Beamte am Donnerstag mit.

Das US Africa Command teilte mit, der Angriff habe im Bundesstaat Sokoto stattgefunden und mehrere ISIS-Kämpfer getötet. Präsident Donald Trump sagte, die Gruppe habe christliche Gemeinden in der Region ins Visier genommen, eine Behauptung, die die nigerianischen Behörden als eine Vereinfachung der komplexen Sicherheitslage des Landes ansehen.

Das nigerianische Außenministerium erklärte, der Angriff sei Teil der fortlaufenden Sicherheitskooperation mit den Vereinigten Staaten, einschließlich Geheimdienstaustausch und koordinierten Operationen gegen militante Gruppen. Der Angriff folgt auf monatelange US-Nachrichtendienstflüge über Nigeria und erneute Warnungen von Trump vor extremistischer Gewalt in Westafrika.

Trump auf Truth Social:

"Heute Abend haben die Vereinigten Staaten auf meine Anweisung als Oberbefehlshaber einen mächtigen und tödlichen Angriff auf ISIS-Terroristenabschaum im Nordwesten Nigerias gestartet, die vor allem unschuldige Christen ins Visier nehmen und brutal töten, in einem Ausmaß, das seit vielen Jahren und sogar Jahrhunderten nicht mehr gesehen wurde!"

"Ich habe diese Terroristen zuvor gewarnt, dass, wenn sie das Massaker an Christen nicht stoppen, es Hölle geben würde, und heute Nacht war es das. Das Kriegsministerium führte zahlreiche perfekte Angriffe aus, wie es nur die Vereinigten Staaten können."

"Unter meiner Führung wird unser Land nicht zulassen, dass radikaler islamischer Terrorismus gedeiht. Möge Gott unser Militär segnen, und FROHE WEIHNACHTEN allen, einschließlich der toten Terroristen, von denen es viele weitere geben wird, wenn ihr Massaker an Christen weitergeht."