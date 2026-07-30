Die Vereinigten Staaten starten eine "schwere Welle" von Angriffen auf den Iran als Vergeltung für versuchte ballistische Raketenangriffe

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Anfang dieser Woche hatten die Vereinigten Staaten und Iran sich auf einen Waffenstillstand geeinigt, um einen friedlichen Abschluss des andauernden Krieges im Nahen Osten zu erreichen, der weiterhin den Handel und die weltweite Treibstoffvorräte beeinträchtigt. Obwohl es dennoch Berichte über 'nicht zugeordnete' Angriffe gab, scheint der Waffenstillstand bereits beendet zu sein, da die USA eine "schwere Welle" von Angriffen auf den Iran gestartet haben, als Vergeltung für einen am 28. Juli gestarteten ballistischen Raketenangriff des Nahen Ostens.

Das US-Militär soll Dutzende Ziele der Islamischen Revolutionsgarde getroffen haben, nachdem kürzlich US-Basen in Jordanien und Schiffe in der Straße von Hormus beschossen wurden. Laut BBC News behaupten iranische Staatsmedien, dass diese Angriffe drei Menschen getötet haben, darunter ein zweijähriges Kind.

Über diese jüngsten Angriffe sagte Präsident Donald Trump: "Wir werden sie sehr hart angreifen, weil wir jetzt an der Reihe sind, sie zu treffen. Sie wissen, dass es kommt. Sie haben uns gebeten, es nicht zu tun."

Iran führte im Gegenzug Angriffe aus, aber die USA behaupten, alle Raketen seien abgefangen worden.

Es versteht sich von selbst, dass es so aussieht, als würde Trumps Krieg im Iran, der zu Beginn nur wenige Wochen dauern sollte, deutlich länger andauern, da der Konflikt bereits die Fünf-Monats-Marke überschritten hat.