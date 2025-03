Die Vereinigten Staaten setzen den Austausch von Geheimdienstinformationen mit der Ukraine aus

HQ

In einer bedeutenden Änderung ihrer Politik haben die Vereinigten Staaten ihr Abkommen über den Austausch von Geheimdienstinformationen mit der Ukraine beendet, ein Schritt, der die Bemühungen der Ukraine, russische Militärstellungen ins Visier zu nehmen, wahrscheinlich erschweren wird, so mit der Angelegenheit vertraute Beamte (via Financial Times).

Diese Entscheidung folgt auf die Aussetzung der Militärhilfe durch die Trump-Regierung Anfang dieser Woche, was eine drastische Verschlechterung der Beziehungen zwischen Washington und Kiew bedeutet. Ukrainische Beamte hatten sich stark auf den US-Geheimdienst verlassen, um die russischen Streitkräfte ausfindig zu machen, so dass diese Aussetzung ihren strategischen Fähigkeiten voraussichtlich einen schweren Schlag versetzen wird.

Dieser Schritt fügt dem anhaltenden Konflikt eine weitere Ebene der Unsicherheit hinzu und macht die Ukraine verwundbarer, da sie mit wachsenden militärischen, politischen und strategischen Herausforderungen konfrontiert ist. Da die entscheidende Unterstützung durch die Geheimdienste nun abgeschnitten ist, steht für Kiew mehr denn je auf dem Spiel. Vorerst bleibt abzuwarten, wie sich die Situation entwickeln wird.