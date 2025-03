USA wollen Militärhilfe für die Ukraine wieder aufnehmen

HQ

Die Vereinigten Staaten haben beschlossen, den Austausch von Geheimdienstinformationen und die militärische Unterstützung für die Ukraine wieder aufzunehmen, nachdem Kiew zugestimmt hatte, einen vorgeschlagenen 30-tägigen Waffenstillstand mit Russland zu unterstützen, was eine bedeutende Veränderung in Washingtons Herangehensweise an den Krieg darstellt (via Reuters).

Nach ausführlichen Verhandlungen in Saudi-Arabien kündigte Außenminister Marco Rubio an, dass der Waffenstillstandsvorschlag nun Moskau vorgelegt werde, und betonte, dass der nächste Schritt beim Kreml liege.

Die plötzliche Kehrtwende in der Politik der Vereinigten Staaten folgt auf Wochen der Unsicherheit, einschließlich der Aussetzung der Hilfe und des Austauschs von Geheimdienstinformationen, die die Ukraine in eine prekäre Lage gebracht hatten, in der sie darum kämpfte, ihr Territorium zu verteidigen und ihre Dynamik auf dem Schlachtfeld aufrechtzuerhalten.

Unterdessen greift die Ukraine weiterhin tief in russisches Territorium vor und startet ihren bisher umfangreichsten Drohnenangriff auf Moskau, während die europäischen Verbündeten ihre eigene Rolle bei der Gewährleistung der Sicherheit Kiews abwägen. Vorerst bleibt abzuwarten, wie sich die Situation entwickeln wird.