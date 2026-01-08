Die Vereinigten Staaten lockern das Drohnenimportverbot: Gewähren ausgewählten ausländischen Modellen vorübergehende Lebensader

HQ

Die Vereinigten Staaten haben ihr umfassendes Verbot von ausländisch hergestellten Drohnen teilweise gelockert und vorübergehende Ausnahmen für ausgewählte neue Modelle und Schlüsselkomponenten gewährt, nachdem sie gewarnt wurden, dass die Beschränkungen Landwirtschaft, Industrie und öffentliche Dienstleistungen stören könnten.

Die Federal Communications Commission erklärte, dass die Ausnahmeregelungen, die bis Ende 2026 laufen, den Empfehlungen des Pentagon folgen und dazu dienen, Versorgungsschocks zu verhindern, während die USA die inländische Drohnenproduktion steigern. Zugelassene Importe umfassen Systeme von Unternehmen wie Parrot, AeroVironment und Teledyne FLIR sowie kritische Komponenten von Firmen wie Nvidia, Sony und Samsung.

Parrot Bebop Drone 2 im Flug // Shutterstock

Die Entscheidung fällt nur wenige Wochen, nachdem die FCC alle ausländischen Drohnen und Teile auf ihre nationale Sicherheits-"Covered List" gesetzt hat und damit die Zulassung neuer Modelle von großen chinesischen Herstellern wie DJI und Autel effektiv blockiert. Bestehende, bereits in den USA genehmigte Drohnen bleiben weiterhin legal, und zuvor gekaufte Ausrüstung bleibt unbeeinträchtigt.

Landwirtschaftliche Organisationen und Branchenverbände hatten gewarnt, dass ein vollständiges Verbot US-Landwirte und Rettungsdienste am härtesten treffen würde, und wiesen auf das Fehlen erschwinglicher amerikanischer Alternativen hin. DJI, der weltweit größte Drohnenhersteller, sagt, seine Technologie werde von der überwiegenden Mehrheit der US-Bundesstaaten und lokalen Notfallbehörden genutzt.

Republikanische Gesetzgeber, die die Beschränkungen unterstützen, argumentieren, dass die Ausnahmen ein Gleichgewicht schaffen, Zeit gewinnen, um inländische und verbündete Lieferketten wieder aufzubauen und gleichzeitig die Abhängigkeit von Technologie durch geopolitische Rivalen zu begrenzen.