Die Vereinigten Staaten kritisieren Russland wegen der Rhetorik zum 3. Weltkrieg

Die neuesten Nachrichten über Russland und die Ukraine . Am Mittwoch verurteilten die Vereinigten Staaten einen hochrangigen russischen Beamten dafür, dass er sich auf die Rhetorik des Dritten Weltkriegs berufen hatte, nachdem Donald Trump in einem Beitrag auf Truth Social gewarnt hatte, dass Wladimir Putin wegen des Konflikts in der Ukraine "mit dem Feuer spielt".

Der US-Gesandte Keith Kellogg bezeichnete die russische Reaktion als rücksichtslos und betonte, dass solche Provokationen mit der Verantwortung einer Weltmacht unvereinbar seien. Washington bekräftigte seinen Vorstoß für einen Waffenstillstand und wartet auf weiteres diplomatisches Engagement Moskaus.