Die Vereinigten Staaten könnten den Zugang der Ukraine zu Elon Musks Starlink wegen Seltener Erden einschränken, aber Polen reagiert

Polen hat sein Engagement für die Finanzierung des ukrainischen Starlink-Satelliteninternets bekräftigt und damit die lebenswichtige Konnektivität für das Militär und die Zivilbevölkerung des Landes sichergestellt, trotz der Spekulationen, dass die Vereinigten Staaten den Zugang der Ukraine überdenken könnten.

Heute Morgen deuteten drei Quellen (via Reuters) an, dass amerikanische Unterhändler den Zugang zu Starlink mit Gesprächen über die kritischen Mineralien der Ukraine verknüpft haben, was Bedenken über mögliche Störungen aufkommen lässt.

Unterdessen machte Polens stellvertretender Ministerpräsident Krzysztof Gawkowski deutlich, dass sein Land die Kosten übernommen habe und dies auch weiterhin tun werde, und betonte die Bedeutung eines stabilen Internetzugangs in Kriegszeiten.

"Polen hat Starlinks gekauft, das es an die Ukraine übergeben hat. Wir zahlen und werden auch weiterhin das Abonnement für Satelliteninternet für die Ukraine bezahlen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand beschließen würde, einen Geschäftsvertrag über eine kommerzielle Dienstleistung zu kündigen, an der Polen beteiligt ist", sagte Krzysztof Gawkowski in einem Beitrag auf X.

Seit dem Einmarsch Russlands im Jahr 2022 hat Polen 20.000 Starlink-Einheiten geliefert und hält sie im Rahmen seiner umfassenderen Unterstützung für die Ukraine aufrecht. Der polnische Präsident Andrzej Duda bereitet sich auf ein Treffen mit US-Präsident Donald Trump vor, inmitten zunehmender Spannungen zwischen Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.