Die Vereinigten Staaten kommen der dauerhaften Feststellung Daylight Sparzeit

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Die Vereinigten Staaten rücken immer näher daran, die Notwendigkeit zu beseitigen, ihre Uhren zweimal im Jahr zu stellen. Im Repräsentantenhaus wurde ein Gesetz verabschiedet, das die Sommerzeit dauerhaft machen will, was bedeutet, dass die Uhren mehrmals im Jahr vor- und zurückspringen müssen.

Diese Initiative ist ein von Präsident Donald Trump unterstütztes Gesetz, bekannt als Sunshine Protection Act, das im Repräsentantenhaus eine recht günstige Haltung hatte und laut NBC News mit 308 zu 117 Stimmen angenommen wurde. Ziel des Gesetzes ist es, dass die USA nur in der von März bis November anerkannten Zeitzone operieren, also der derzeit geltenden 'Sommer'-Zeitzone.

Obwohl dies ein Fortschritt in dieser Angelegenheit ist, sollte gesagt werden, dass nichts in Kraft treten wird, bis der Senat eine Entscheidung trifft. Diese Abstimmung ist lediglich eine Formalität, damit der Gesetzentwurf an den Senat zur Prüfung weitergeleitet wird. Der Senat hat einer solchen Idee zuvor Widerstand gezeigt, wobei eine frühere Version des Gesetzes im vergangenen Jahr ins Stocken geraten ist.