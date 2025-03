Die Vereinigten Staaten, Kanada und Australien verlängerten das Asyl für Uiguren in Thailand, bevor sie nach China abgeschoben wurden

HQ

In einer exklusiven Enthüllung bestätigen Quellen, dass sowohl Kanada als auch die Vereinigten Staaten 48 in Thailand inhaftierten Uiguren, die letzte Woche trotz internationaler Appelle nach China zurückgeschickt wurden, Asylangebote gemacht haben (via Reuters).

Für diejenigen, die es nicht wissen: Die Uiguren sind eine überwiegend muslimische ethnische Gruppe aus der Region Xinjiang in China, wo sie jahrelang verfolgt werden, einschließlich Zwangsarbeit, Massenverhaftungen und intensiver Überwachung.

Die chinesische Regierung sieht in ihnen eine potenzielle Bedrohung für die nationale Einheit, da einige uigurische Separatistenbewegungen Unabhängigkeit oder größere Autonomie anstreben. Infolgedessen ist ihre Behandlung zu einem wichtigen internationalen Thema geworden.

Die Zukunft der Inhaftierten, die über ein Jahrzehnt lang festgehalten wurde, stand vor einer ungewissen Zukunft, da die thailändischen Behörden sich gegen Umsiedlungsoptionen wehrten, da sie diplomatische Zerwürfnisse mit China, ihrem größten Handelspartner, und eine mögliche Belastung ihrer langjährigen wirtschaftlichen und politischen Beziehungen befürchteten.

Menschenrechtsaktivisten werfen China seit langem vor, die muslimische Minderheit der Uiguren schlecht zu behandeln, aber Thailands Widerwillen, auf die Asylangebote einzugehen, wurde von dem Wunsch angetrieben, ein empfindliches Gleichgewicht in seinen Beziehungen zu Peking zu wahren.

Da auch Angebote aus Australien auf dem Tisch lagen, entschied sich Thailand, mit der Abschiebung fortzufahren, wobei es sich auf rechtliche Verpflichtungen berief und die Risiken ignorierte, denen die Gruppe in China ausgesetzt sein könnte. Vorerst bleibt abzuwarten, ob die Uiguren weitere internationale Aktionen anziehen werden.