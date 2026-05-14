Die Vereinigten Staaten heben die verpflichtende Kaution für ausländische Besucher aus fünf afrikanischen Ländern bei der Weltmeisterschaft ab

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Die Vereinigten Staaten haben Ausnahmen bei ihren Zahlungsanforderungen für Visaanleihen für fünf afrikanische Länder angekündigt, die sich für die Weltmeisterschaft qualifiziert haben: Algerien, Kap Verde, Elfenbeinküste, Senegal und Tunesien. Das bedeutet, dass Fans mit gekauften Tickets für die Spiele in ihren Ländern von der Einreise zwischen 5.000 und 15.000 Dollar befreit sind.

Ende 2025 starteten die Vereinigten Staaten ein Programm, bei dem Einzahlungen für bestimmte B1/B2-Visa (für Geschäfts- oder Tourismus) erforderlich waren, sodass die Kaution verfallen wird, wenn der Besucher nicht pünktlich abreist oder gegen die Visabedingungen verstößt. Dies gilt für viele afrikanische Länder sowie für Nicaragua, Papua-Neu-Guinera, Mongolei oder Georgien.

Aus der Liste der Länder, die Visaanleihen unterliegen, werden fünf im nächsten Sommer an der Weltmeisterschaft teilnehmen, die in den USA, Mexiko und Kanada stattfindet. Die Vereinigten Staaten beschlossen, die Beschränkungen für Weltmeisterschaftsfans vorübergehend aufzuheben, die sich bis zum 15. April 2026 über den FIFA Pass registriert hatten.

Wie DW jedoch anmerkt, ändert diese Änderung wenig für Fans aus Senegal und Elfenbeinküste, die seit Dezember 2025 auf einer Liste von Ländern mit teilweisen Einreisebeschränkungen in die USA stehen. Fans aus Haiti und Iran, die ebenfalls an der Weltmeisterschaft teilnehmen, dürfen nicht einreisen, da Bürger dieser Länder weiterhin keine Einreise in die USA haben – Ausnahmen gelten nur für Spieler, Trainer und einige Mitarbeiter.