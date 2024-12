Die Vereinigten Staaten haben einen neuen König in Sachen Sport-Videospiele: EA Sports College Football

HQ

Die Analyse der von Circana veröffentlichten Daten zu den Verkäufen in der Videospielindustrie (Hardware, physische Software) hat uns einige wichtige Schlagzeilen darüber hinterlassen, wie es der Branche auf der anderen Seite des Ozeans ergeht.

Vielleicht liegt es daran, dass EA Sports College Football das meistverkaufte Sportvideospiel in der Geschichte der USA geworden ist, in Dollar. Es ist auch das meistverkaufte Spiel des Jahres und eines der 50 meistverkauften Spiele aller Zeiten im Land. Und das in nur fünf Monaten.

Auf der Hardware-Seite waren die Ausgaben für Konsolen ähnlich wie im Vorjahr, obwohl die Bilanz unausgeglichen geworden ist. PlayStation ist im Vergleich zum November 2023 um 15 % gestiegen, während Nintendo Switch um 3 % gefallen ist und, was für Microsoft vielleicht noch besorgniserregender ist, Xbox ist im Vergleich zum Vorjahr um 29 % gefallen. Vielleicht lesen sich jetzt Satya Nadellas Worte über den "Genuss der Xbox auf jedem Gerät" und das angebliche Ende der Exklusivpolitik viel klarer.

Hier sind die Top 10 der meistverkauften Videospiele im November '24 in den USA:



Call of Duty: Black Ops 6

Madden NFL 25

EA Sports FC 25

EA Sports College Football 25

Dragon Ball: Funkensprühen! Null

Super Mario Party Jamboree

Mario & Luigi: Brüderlichkeit

Sonic X Schatten-Generationen

NBA 2K25

Dragon Age: Die Schleiergarde



