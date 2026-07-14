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Erst im Februar traf der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten die Entscheidung, dass die von Präsident Donald Trump verhängten Zölle tatsächlich illegal waren und gegen die vom Land verhängten Gesetze verstießen. Das bedeutete, dass die Zölle abgeschafft werden mussten und der Reichtum, der vielen Unternehmen abgenommen wurde, die die erhöhten Steuern gezahlt hatten, zurückgegeben werden musste.

Diese Initiative begann im letzten Haushaltsjahr, wobei die USA ursprünglich 5 Milliarden Dollar zahlten. Seitdem hat es seine Bemühungen erheblich verstärkt und laut Sky News in diesem laufenden Haushaltsjahr 81 Milliarden Dollar an Zollrückerstattungen zurückgezahlt.

Es wird erwähnt, dass im Mai und Juni etwa 71 Milliarden Dollar zurückgegeben wurden, und von den insgesamt eingezogenen Zollsteuergebühren sind etwa 42 % für eine Rückerstattung berechtigt, was etwa 166 Milliarden Dollar entspricht.

Das Urteil des Obersten Gerichtshofs wird bedeuten, dass Trumps globale Zollsteuer am 24. Juli endet, was bedeutet, dass es noch 10 Tage sind, bis der 10%ige globale Zoll endgültig aufgehoben wird.