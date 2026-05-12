Die Vereinigten Staaten führen Gespräche mit Dänemark, um neue Stützpunkte in Grönland zu eröffnen

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Anfang 2026 eskalierten die Spannungen schnell, da es so aussah, als könnten die Vereinigten Staaten Schritte unternehmen, um Grönland für sich zu beanspruchen – ein Schritt, der Dänemark schnell frustrierte und zu angespannten Gesprächen zwischen den USA und vielen verschiedenen europäischen Ländern führte. Der Grund für diesen Schritt bezog sich darauf, dass die USA behaupteten, die geringere militärische Präsenz Grönlands stelle ein Sicherheitsrisiko dar, während Dänemark argumentierte, die USA seien weit über die Stränge gekommen, während die Grönländer dafür kämpften, nicht in die Vereinigten Staaten eingegliedert zu werden, indem sie sich für die dänische Souveränität entschieden und die Vorteile ihrer europäischen Beziehungen beibehalten wollten.

Nach einigen sehr hektischen Wochen begannen die Spannungen nachzulassen, und dieses Thema trat bald in den Hintergrund, als die Vereinigten Staaten erneut in einen Konflikt im Nahen Osten verwickelt waren. Es scheint jedoch, als sei das Thema Sicherheit in Grönland noch sehr lebendig, denn BBC News berichtet nun, dass "streng bewachte Gespräche" zwischen den USA und Dänemark weiterhin stattfinden, mit dem Vorwand, zusätzliche Militärbasen in Grönland zu eröffnen.

Die Information besagt, dass die USA drei neue Stützpunkte im südlichen Territorium Dänemarks eröffnen wollen und dass Dänemark bereit zu sein scheint, einer solchen Idee zuzustimmen, wobei die USA behaupten, die Gespräche seien bisher optimistisch.

Ziel soll es sein, die Basen zu nutzen, um russische und möglicherweise sogar chinesische maritime Aktivitäten im Polarkreis sowie im Gebiet zwischen Grönland, Island und Großbritannien zu überwachen, einem Teil der Welt, der als GIUK-Lücke gilt.