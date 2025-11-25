Die Vereinigten Staaten führen geheime Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine in Abu Dhabi

HQ

Der US-Armeeminister Dan Driscoll traf sich am Montag in Abu Dhabi mit russischen und ukrainischen Beamten, um ein Friedensabkommen zur Beendigung der Invasion der Ukraine durch den Kreml voranzutreiben. Die Gespräche sollen am Dienstag fortgesetzt werden.

Die Gespräche folgen auf Verhandlungen am Wochenende in Genf, wo US-amerikanische und ukrainische Beamte einen zuvor umstrittenen 28-Punkte-Plan in einen 19-Punkte-Rahmen überarbeiteten, der Kiew günstiger ist. Wichtige politisch sensible Entscheidungen müssen die Präsidenten beider Länder noch treffen.

Budanov, der die verdeckten Operationen der Ukraine in Russland überwacht hat, ist Teil einer offiziellen Delegation, die befugt ist, direkt mit den Vereinigten Staaten und Russland zu verhandeln. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, die Verhandler hätten Fortschritte gemacht und dass "notwendige Schritte zur Beendigung des Krieges machbar werden können", obwohl weitere Arbeit noch ausstehe.